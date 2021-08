Una modelo ucraniana que dice tener las mejillas más grandes del mundo reveló cómo se veía antes de someterse a cirugías. Anastasia Pokreshchuk ha gastado más de 2,100 dólares en rellenos y otros procedimientos cosméticos para agrandar sus mejillas, según menciona el medio Lad Bible.

La influencer de 32 años publica fotos de sí misma en Instagram mostrando al mundo cómo era antes físicamente. Las imágenes muestran que Pokreshchuk tenía el cabello moreno, cejas más delgadas y las mejillas más pequeñas y naturales.

La joven no solo se aumentó las mejillas, sino también los labios. Estos lucen voluminosos en sus videos y fotos. Esto ha generado varios comentarios de sus seguidores, sin embargo Anastasia no deja que esto le afecte.

“Después de que me pusieron las inyecciones y vi los cambios en mis mejillas, me enamoré de ellas. Entiendo que se ven raras para otras personas, pero no me importa”, señala la modelo, según el portal extranjero.

Al principio era tímida

Anastasia Pokreshchuk dijo que los rellenos han aumentado su confianza y explica que antes de comenzar a recibir las inyecciones, era demasiado tímida para publicar fotos de sí misma en línea.

“Me avergonzaba de todo, de mi voz, de mi apariencia. Fue un trabajo muy duro”, contó.

“Creo que antes era feo. Mi mamá piensa que antes era naturalmente hermosa, pero ahora piensa que me veo más exótica y mis amigos dicen que mi nueva apariencia es mejor porque antes parecía un ratón gris”, agregó.

VIDEO RECOMENDADO:

Coronavirus Perú: Minsa reporta 25 decesos y 1.462 nuevos contagios