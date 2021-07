La modelo y empresaria Brunella Horna mostró en un video publicado por Instarándula sus labios con aparente retoque estético. “Se nota diferente su labio inferior, como si le hubiera picado una araña”, dice un mensaje en la grabación.

En las imágenes se ve que Brunella Horna menciona que llegó un nuevo producto a su centro de belleza mientras se ve que su labio inferior luce un poco hinchado.

Recordemos que meses atrás, Brunella Horna se pronunció sobre los rumores de intervenciones estéticas en su rostro durante una entrevista en el programa ‘En Boca de Todos’ en enero de este año. La modelo indició que están comparando fotos muy antiguas de cuando tenía 17 años, por eso el cambio.

No recomienda las operaciones

“Se que no promueves las cirugías estéticas pero, ¿alguna vez te has sentido insegura con algo en específico?”, le preguntó un usuario a Brunella Horna meses atrás en Instagram. Su respuesta fue reveladora pues señaló que no las recomienda debido a su experiencia.

“Cuando yo era más joven todavía, yo era muy insegura con el tema del busto, por eso me operé y ahí la pasé súper mal. Por eso yo nunca recomiendo el tema de las operaciones, yo tengo mucho miedo con el tema de las operaciones”, contó.

