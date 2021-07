La destituida Miss Junín y estudiante de Comunicación, Maydu Gamarra se presentó a un programa de espectáculos para señalar que le pareció injusta la destitución y que le arrebataran la corona. “Yo he ganado limpiamente y con mi esfuerzo, los videos son desde mucho antes que entre al concurso”, señaló, también realizó una transmisión en Instagram donde indicó lo mismo.

Videos en redes sociales

Y es que el reinado solo le duró cuatro días. Todo comenzó cuando a través de sus redes sociales, Jessica Newton, organizadora del Miss Perú, solicitó que se le retirará la corona a Maydu Gamarra, debido a varios videos que público la joven en su cuenta de TikTok.

La organizadora del certamen de belleza en la región, Katty Segovia, aceptó el pedido de Newton y anunció que Maydu no representaría más a la región Junín. “Hago un mea culpa por no haber hecho el filtro correspondiente de la candidata”, señaló Segovia.

Katty Segovia, explicó que la corona se le retiró a Maydu por haber subido videos a su cuenta de TikTok, que no van acorde a la moralidad del concurso. “Yo siempre hablo con mis candidatas, les dije que utilicen sus cuentas para cosas productivas. Me avergüenza mucho escuchar esas frases y definitivamente es una regla, estamos hablando de representar a todas las mujeres de Junín, no es la imagen que se debe transmitir”, agregó la organizadora.

“Ella ya devolvió la banda y espero que aprenda de sus errores, es una chica con mucho talento y espero siga triunfando en sus proyectos”, agregó.