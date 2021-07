Tras concretarse su divorcio de George Forsyth, Vanessa Terkes, dijo que no le cierra las puertas al amor y que tiene muchas ganas de “volver a enamorarse”; es más dejó entrever que estaría saliendo con un joven de Oxapampa.

La exesposa de George Forsyth indicó que si bien se encuentra soltera, ello no quiere decir que esté sola. La locutora incidió que sí tiene muchas ganas de volverse a enamorar.

“Claro que sí. Los mejores momentos de mi vida los he pasado con mi familia y al lado de un caballero”, señaló Vanessa Terkes, en el programa “En boca de todos”.

Además, Maju Mantilla contó que Vanessa contó sobre su vida amorosa a Tula Rodríguez y comenzaron a dejar a entrever que estaría saliendo con un galán de Villa Rica u Oxapampa. “En Villa Rica hay varios jovenzuelos, de hecho lo recomiendo” , comentó.

Como se sabe, tras quedar oficialmente divorciado de Vanessa Terkes, el exfutbolista de Alianza Lima oficializó en redes sociales a Sonia La Torre, la ingeniera industrial con quien ha sido captado en varias oportunidades.

Vanessa Terkes se divorcio de Forstyh

De otro lado, la exesposa George Forsyth mostró su nuevo departamento que adquirió en el distrito de La Victoria. Vanessa subrayó que le encanta la ubicación de su nuevo departamento porque está muy cerca a todas las actividades que realiza. “Acá (en La Victoria) tengo bonitos recuerdos”, incidió en AméricaTV (https://www.americatv.com.pe/).

Asimismo, al ser consultada sobre la nueva pareja de su exesposo George Forsyth, una joven cajamarquina de 28 años e ingeniera industrial, Vanessa Terkes, refirió que Cajamarca es una las regiones que más le encanta.

George Forsyth y su nueva pareja

“Me encanta Cajamarca, tienen mantequilla, quesos, son buenos productores. A ella yo no la conozco... Si me dices de su físico, está preciosa. Acerca de ella no puedo opinar porque no la conozco, seguramente sus amigas pueden opinar de ella y debe ser una linda persona”, señaló.

Vanessa Terkes sobre nueva pareja de George Forsyth

