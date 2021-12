A través de su cuenta de Instagram. Sheyla Rojas contó a sus seguidores que se sometió a otra cirugía estética en el rostro, la cual la ha dejado inflamada. Además, reveló que no puede hablar por el dolor en la zona de la boca.

La exchica reality, que reside en México junto a su pareja Sir Winston, reveló también que tiene menos de 10 días de haberse realizado el procedimiento quirúrgico.

“Saben que soy loca, pero me gustó el resultado... Todavía no puedo hablar, me duele mucho, estoy inflamada de hecho”, aseguró haciendo un gran esfuerzo para articular las palabras.

Luego continuó con: “todavía no me puedo cambiar, chicos, por eso es que estoy bien fajada, no le puedo mostrar mi outfitt, conforme va pasando los días se va a desinflamar y podré hablar bien. Me hice la parte de la papada también, me duele un poco”.

Sheyla y sus cirugías

Sheyla Rojas contó que se realizó el Bodytite, la cual consiste en reducir la flacidez corporal basándose en la aplicación de radiofrecuencia a nivel interno, es decir, bajo la piel.

“Eso se llama Bodytite y de verdad se los recomiendo, pero no puedo hablar mucho de esas cosas porque es un tema médico”, contó.