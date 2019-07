Sheyla Rojas no se da cuenta y dice que admira como pareja a Ben Talei (VIDEO)

La conductora de televisión Sheyla Rojas aseguró en su programa que aún estaba soltera pese a que fue relacionada sentimentalmente al cirujano plástico Ben Talei, sin embargo en una entrevista para 'En Boca de Todos', la rubia se confundió y dijo que admiraba al médico como "pareja".

Tras darse cuenta de lo que había dicho, se corrigió y dijo que lo admiraba como profesional. "Lo admiro como profesional, como pareja. No, no, como pareja no. No especulen. Nos fuimos por cosas puntuales pero si se crea una amistad y hoy cariño, ese ya es un tema aparte","Prefiero tomarme las cosas con calma", respondió.

Según la rubia, Ben Talei la capacitó durante su viaje a Los Ángeles en el rubro de la estética ya que ella desea traer novedades para su negocio. "Ya todo mundo lo sabe, es un doctor muy conocido. Es Ben Talei", contó en un primer momento tras las preguntas de su compañero de conducción 'Choca' Mandros.

Además descartó que ahora tenga algún tipo de romance. "Aclaramos para todos los que especularon y que han dicho muchas cosas. Estoy soltera disfrutando de la soltería, enfocada en mi trabajo", dijo también conductora de televisión.