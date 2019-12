Sheyla Rojas no dudó en responder a aquellas personas que la tildan de “interesada y frívola” y aseguró que no le molestan ese tipo de críticas hacia ella en las redes sociales.

“No me molesta, yo sé lo que quiero, sé lo que me merezco. En esta etapa de mi vida, yo soy una mujer que trabaja, que sale adelante y obviamente yo no me voy a meter con cualquier persona”, dijo la popular ‘Shey Shey’ ante la prensa.

Asimismo, la rubia conductora de televisión señaló que no se considera una persona interesada, sino alguien “que sabe lo que se merece” al buscar una relación sentimental.

“Yo quiero estar con una persona que admire, que me sume, que me ayude a seguir adelante y si para las personas eso es ser interesada, bueno yo lo respeto. Para mí es ser una persona que sabe lo que se merece”, manifestó la exchica reality.