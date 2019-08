Sheyla Rojas revela cómo celebrará su cumpleaños junto a millonario Fidelio Cavalli (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Tras los mensajes cariñosos que intercambió con Fidelio Cavalli en las redes sociales, Sheyla Rojas habló sobre los planes que estaría preparando para celebrar su cumpleaños junto a su nueva pareja.

"Estoy contenta, feliz. Yo trato siempre de mantenerme al margen de los comentarios que puedan decir, buenos y malos. La vida me enseñó y en todo este tiempo he aprendido que es mejor guardarte las cosas y en el momento que yo tenga que hablar, hablaré. Estoy disfrutando de mi trabajo, de mi familia y de la vida por supuesto", dijo en un primer momento la popular 'Shey Shey'.

Sin embargo, al ser consultada sobre los rumores que señalan que celebraría su cumpleaños en Francia, Sheyla Rojas prefirió no confirmar si dicha información era cierta.

"Va a ser una fecha muy especial para mí, lo voy a celebrar como quiero, como me lo merezco. En cualquier parte del mundo eso sí, todavía no sé, es una sorpresa, pero me imagino que en algún lugar bonito", contó la rubia conductora de televisión.

"Yo trabajo, me saco la mugre por mi familia, siempre van a haber comentarios negativos, pero yo soy una mujer independiente", agregó Sheyla Rojas en respuesta a las críticas que ha recibido por su nuevo romance con el millonario libanés.