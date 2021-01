Sheyla Rojas manifestó estar enfocada en el programa radial que conducirá junto a Susy Díaz, y que por el momento, el tema del juicio que entabló contra Magaly Medina lo verá más adelante.

“Ese tema se verá más adelante, estoy enfocada en trabajar. Esos problemas los dejo a un lado, por ahora, solo quiero mirar para adelante. En estos momentos difíciles que pasamos lo mejor es tener paz. (El juicio), se verá más adelante, hoy quiero ver las cosas positivas”, dijo al diario El Popular.

La exconductora de “Estás en todas” señaló que con la pandemia del coronavirus (COVID-19) aprendió que lo mejor es “dejar los pleitos atrás”.

“En momentos de pandemia aprendí que lo mejor es vivir el día a día, estar con la familia. Disfrutar de los seres queridos, dejar atrás los pleitos, no sabemos si mañana vamos a estar o no. No sabemos qué puede pasar luego”, acotó.

Respecto a la llamada que le hizo a Magaly Medina en el programa radial de Carlos ‘Tomate’ Barraza, señaló que “lo cortés no quita lo valiente, sucedió, yo estoy tranquila. Ella fue a mi centro de labores, le di la bienvenida”.

Finalmente, Sheyla Rojas dijo que espera que en un futuro las cosas mejoren con la figura de ATV. “No vi su programa, imagino que las cosas se irán mejorando, eso espero yo también”.

