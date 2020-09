Shirley Arica, actual pareja del futbolista Jean Deza, no se guardó nada y envió mensajes directos a la modelo Jossmery Toledo. Esto sucede una horas después de confirmar que la relación entre el deportista y la expolicía había terminado.

Las declaraciones de Shirley fueron recogidas por el programa “Amor y Fuego” y han encendido las redes sociales. Más aún cuando Toledo publicó en su Instagram un mensaje para terminar con los rumores de separación con el futbolista.

“Dios sabe por qué hace las cosas, me quito un peso de encima. Ahora si podré hacer las cosas que tanto me gustaba como entrenar, estudiar, trabajar y más cosas que no podía hacer”, se lee en la historia de la expolicía.

Sobre el comunicado, Shirley Arica prácticamente invitó a trabajar a Jossmery debido a que esta última asegura que tendrá más tiempo para sus quehaceres.

“Sobretodo para trabajar ¿no? Va a tener mucho tiempo (...) Todos sabemos que no trabajaba”, comentó Arica al referido programa.

Cuando se le consultó sobre la posibilidad de que ella y Jean Deza convivan tras su separación de Jossmery Toledo, Shirley no dudó en negar dicho escenario.

“Yo no voy a convivir con él porque yo tengo un departamento, en el que yo vivo con mi hija y yo pago porque yo trabajo...y si en algún momento viviremos juntos, bueno se verá luego, pero ahorita no”, enfatizó.

