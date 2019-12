Beto Ortiz se pronunció por primera vez sobre ‘El valor de la verdad’ de Shirley Arica, edición que hasta la fecha no ha salido al aire, pese a la promoción que se hizo Latina y que luego, indicó mediante un comunicado, se trató de un error.

Según el conductor del programa, él es solo un “proveedor” de Latina, por lo que no le corresponde definir qué programas se emiten. Sin embargo, Beto Ortiz confía en que este saldrá a la luz.

“Yo soy un proveedor de Latina, los comunicados o pronunciamientos los tiene que hacer el canal. Yo produzco los programas, ellos los emiten cuando lo deciden. Y como ‘EVDLV’ todavía tiene para rato, lo pondrán en algún momento supongo”, declaró el periodista.

Al ser consultado sobre un tema de censura, Beto Ortiz le restó importancia a esta posibilidad, ya que considera que no se trata de una figura al nivel de un mandatario, por poner un ejemplo.

“Para nada, soy bastante viejo en el medio como para arañarme porque no salió el programa de una modelo. Imagínate, si fuera un programa con un ministro o un presidente, pero da lo mismo”, precisó el conductor.

Asimismo, Beto Ortiz también descartó cualquier tipo de presión de parte de la Federación Peruana de Fútbol, precisando que no recibió ningún tipo de amenazas de esta institución.

“El programa siempre va a hacer que la gente se arañe, porque para eso está diseñado. El programa habla de temas incómodos, que se mete en asuntos que otros preferirían que estén bajo siete llaves y obviamente siempre van a saltar algunos aludidos. Pero con la FPF no tengo ningún tipo de contacto. ¿Si me han amenazado? No, ni que fueran gángsters”, comentó Beto Ortiz.

Cabe mencionar que Shirley Arica estuvo la noche del último miércoles en el programa de Magaly Medina y ratificó lo que se mostró en los avances de ‘El valor de la verdad’ respecto a sus salidas con Jefferson Farfán y Christian Cueva, además de la reunión en la que participaron otros seleccionados peruanos.