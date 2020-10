La vida de una persona pública no es fácil. Ese es el caso de la modelo Shirley Arica, quien tuvo una conversación profunda con Ernesto Pimentel en el programa sabatino El Reventonazo de la Chola.

La conocida como “Chica realidad” reveló que con el pasar de los años su hija ha aprendido a hacerle más preguntas sobre su participación en la farándula, específicamente en los ampays de los que fue parte.

“Ver a mi hija cada vez más grande y con cada vez más preguntas me ha hecho aplacar mi carácter explosivo. A veces no sé qué contestarle o por qué lo hice”, indicó.

Además comentó acerca de los momentos en los que su hija es testigo de ampays que aún salen en la televisión, momentos que le producen “vergüenza”.

“No me cuestiona los hechos en sí, pero por ejemplo ve un ampay y me pregunta: “¿mamá, esa no eres tú?” y yo le digo “no, te parece” y cambio de canal, pero eso es sentir vergüenza, sino le diría que lo vea”, confesó.

Episodio en la comisaría

La modelo también recordó con mucha rabia y tristeza los días que pasó en una carceleta por presunta resistencia a la autoridad.

Según Arica, en su desesperación firmó un documento en el que aceptaba que se había resistido a una intervención puesto que no contaba con defensa legal.

“Más tarde me enteré que no debí haber firmado esos documentos. Fueron dos días, pero para mí fue como si fueran dos años. Yo y mi amiga fuimos víctimas de tocamientos y no pudimos dormir”, aseguró.

Shirley Arica reflexiona sobre ampays y maternidad (América TV)