La modelo Shirley Arica y el padre de sus hija, Rodney Pío, otra vez terminaron en la comisaría de San Miguel por presuntas agresiones físicas.

En el programa Magaly La Fime, se informó que su ex Pío fue al departamento de la modelo para llevarle cosas a su pequeña, pero tras discutir habrían terminado agrediéndose.

Según el reporte Shirley acudió por la tarde a la comisaría a denunciar a Pio, y éste también llegó luego para denunciarla.

Sin embargo, la madre de Rodney Pío lamentó que él haya acudido para denunciar violencia física y psicológica, y termine siendo detenido.

“Él se ha quedado detenido porque ella ha arrojado en el médico legista lesiones, sin embargo, él al parecer no habría arrojada nada, es por eso que se va a quedar detenido en la comisaría”, dijo la conductora Magaly Medina.

Anteriormente, Shirley Arica dijo que denunció a Rodney Pio por presunta violencia familiar en la modalidad de violencia psicológica.

Días atrás, la modelo Shirley Arica, dijo a Ernesto Pimentel en el programa sabatino El Reventonazo de la Chola, que con el pasar de los años su hija ha aprendido a hacerle más preguntas sobre su participación en la farándula, específicamente en los ampays de los que fue parte.

“Ver a mi hija cada vez más grande y con cada vez más preguntas me ha hecho aplacar mi carácter explosivo. A veces no sé qué contestarle o por qué lo hice”, indicó.

Además comentó acerca de los momentos en los que su hija es testigo de ampays que aún salen en la televisión, momentos que le producen “vergüenza”.

“No me cuestiona los hechos en sí, pero por ejemplo ve un ampay y me pregunta: “¿mamá, esa no eres tú?” y yo le digo “no, te parece” y cambio de canal, pero eso es sentir vergüenza, sino le diría que lo vea”, confesó.

Shirley Arica reflexiona sobre ampays y maternidad (América TV)

