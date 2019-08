Shirley Cherres revela romance con futbolista que participó en los Juegos Panamericanos (VIDEO)

Síguenos en Facebook

La exporrista Shirley Cherres confesó que tuvo un romance con un futbolista de la selección mexicana sub-23 que estuvo en Perú participando de los Juegos Panamericanos Lima 2019.

Aunque en un primer momento no quiso dar detalles de su amorío, Shirley Cherres terminó revelando su encuentro con el joven futbolista al saber que las cámaras de Magaly Medina la habían captado ingresando al hotel Sheraton.

Incluso, la exporrista llegó a mostrar los chats de WhatsApp subidos de tono que intercambió con el futbolista llamado Mauro Lainez, quien tiene apenas 23 años y es hermano del conocido futbolista Diego Lainez.

"Sí, fue por Instagram, yo no busqué a nadie, simplemente me escribió y listo. Mantuvimos contacto desde que llegó, él me dijo que estaba soltero", contó Shirley Cherres a 'Magaly TV, la firme'.

Aunque Shirley Cherres contó que está a poco de irse a México, Magaly Medina reveló en su programa que el futbolista Mauro Lainez es casado e incluso tiene una bebé de solo unos meses.