Siempre hay una oportunidad para empezar de nuevo...

Hacer “Brujas” me ayudó a quitarme de repente un poquito el letrero de cómica. La experiencia de trabajar con Osvaldo fue linda, gratificante, yo soy chancona, pero él me ayudó a reafirmar mi disciplina. A las oportunidades no hay que decirles no ni tener miedo, hay que demostrar lo que uno es capaz.

Lamentas de haber hecho humor en televisión tantos años...

No, al contrario, porqué voy a renegar es una bendición, imagínate, nosotros además de actores, somos seres humanos como cualquiera que tenemos la misión de llevar alegría a las personas y sacarles una sonrisa, eso es todo un privilegio.

Pero en algún momento sentiste que te veían mal solo por haber participado en programas cómicos?

A mí siempre me ha gustado trabajar en un ambiente cordial, pero en algunos momentos si he sentido que había cierta resistencia a aceptar de repente a una actriz cómica en el elenco de una producción de otro corte. Ese rechazo de ciertas personas del arte que no me aceptaban también fue parte de mi experiencia y sobre todo de mi crecimiento.

¿Y por qué crees que existe ese prejuicio?

Cuando sales en televisión vendes una imagen y de repente por eso nos catalogan de determinada manera, nos etiquetan de una forma equivocada y no ven la esencia que uno tiene. Uno demuestra con nuestro trabajo que estaban equivocados.

Y vaya que has demostrado con los años que eres una actriz que destaca en teatro, series y telenovelas?

¿Sabes qué es lo que pasa? A mí, cuando venían a preguntarme si estaba dispuesta a asumir un papel siempre estaba con la predisposición para hacerlo. De eso se trata, de afrontar los retos, de repente en una primera no salió bien, pero de repente la siguiente salió mucho mejor, y así se aprende para no cometer los mismos errores.

¿Eres de esa generación de actrices que la experiencia te dio todo el oficio?

Yo soy producto de la experiencia, he estado en algunos talleres, pero de los que más he aprendido son de los actores mayores que yo. No me juntaba mucho con la gente que era de mi edad, porque lo que más quería era asimilar todo de los que han tenido oficio y experiencia.

¿Todavía recuerdas algunos de esos consejos de esa generación de oro con la que compartiste?

Siempre recordaré a mi querida Jesús Morales porque ella fue quien me dio mi sacudón, cuando le conté casi llorando que me había llegado una memorándum en el que decía que dejaba de ser bailarina en “Risas y Salsa para empezar a actuar. “Hijita cálmate, al contrario, debes estar alegre, feliz. ¿Hasta cuándo crees que te va a durar la bailadera?”, me dijo. Imagínate si en ese momento me hubiera puesto caprichosa y habría dicho no, en estos momentos no estaría trabajando y a punto de estrenar un espectáculo. Por eso, se lo agradeceré eternamente.

SILVIA BARDALES

Actriz. Será una de las protagonistas de “Locas de humor”, que Oz Entertainment Perú presenta el 7 de octubre a las 8 de la noche en el Centro de Convenciones Bianca de Barranco, entradas a la venta en Teleticket de Wong y Metro.