A través de sus redes sociales, Silvia Núñez del Arco dedicó un tierno mensaje por el Día del Padre a su esposo y padre de su pequeña Zoe de 11 años, Jaime Bayly, quien días atrás estuvo envuelto en una polémica con el actor Diego Bertie.

“Feliz Dia del Padre!!! A Zoe le tocó un padre amoroso, cómplice y con una paciencia infinita”, fue el corto mensaje que escribió Silvia Núñez del Arco en Instagram.

Este corto, pero contundente mensaje, fue acompañado por diversas fotos del escritor junto a su pequeña de 11 años.

Jaime Bayly le habría respondido a Diego Bertie: “Fue mi primer hombre, lo amé”

Hace unas semanas, Diego Bertie reveló en el programa de Magaly Medina que tuvo una relación sentimental con Jaime Bayly, pero que su romance no fue color de rosa, ya que el escritor se portó pésimo con el actor.

hora, a través de su columna El Francotirador, Jaime Bayly le habría respondido al actor, afirmando que él fue el primer hombre que amó en su vida. Cabe mencionar que el periodista utilizó un seudónimo para dirigirse a la persona que le dedica lo escrito.

“Mi relación con ‘Soplapoll...’ no fue corta ni fallida, y tampoco fue irrelevante, piensa Tragasables. Duró un par de años. Fue mi primer hombre. Lo amé. No supe cómo amarlo, no supimos cómo amarnos, pero lo amé. Y por eso dediqué un capítulo de Salsipuedes, titulado El actor, a un personaje, llamado Soplamocos, inspirado en ‘Soplapoll...’.”, se lee e la columna de Jaime.

Luego continuó con: “pensé en él, escribí pensando en él, porque seguía amándolo. Es decir que mi relación con ‘Soplapoll...’ no fue corta ni fallida, sino tremenda, intensa, brutal, atormentada, y al mismo tiempo me educó en unos placeres oscuros que hasta entonces desconocía”.