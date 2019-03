Silvia Pinal podría dejar de participar en "La Casa de las Flores"

Síguenos en Facebook

Se ha reportado la hospitalización de Silvia Pinal por problemas de salud. La información fue confirmada por Yolanda Morales, encargada de prensa de la bioserie Silvia Pinal a la revista Quién.

Pinal presentó varios problemas respiratorios, y por lo pronto ya está nebulizada y de buen aspecto, por lo que en breve le darán el alta.

Esta información se registra a pocos días de haber confirmado la participación de la legendaria actriz en la segunda temporada de La Casa de las Flores. Así se llenará el vacío que deja Verónica Castro.

"Sí, estoy muy contenta. Me encantó la idea. Cuando vi que estaba Verónica Castro me dio mucho gusto. Lo vi y dije: 'Mira qué bonito, qué idea más padre'", dijo al programa mexicano Intrusos. "Pero lo que menos pensaba es que me fuera a tocar a mí, ¡pero sí me tocó!".

Cuando la periodista Martha Figueroa le consultó a Silvia Pinal sobre la posibilidad de tener que fumar marihuana en la serie, ella contestó: "No, yo no fumo. No, mejor con puro".

Cecilia Suárez, Aislinn Derbez, Darío Yazbek y Paco León, son algunos que continúan al frente de la casa.