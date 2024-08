La bella Joshua Ari Reyes Rivas, en una noche espectacular fue coronada “Miss Piura 2024″. La flamante soberana estudia Psicología UTP y le gusta bailar, el modelaje y le encanta viajar y conocer nuevas culturas y tradiciones.

Ella expresó la belleza, personalidad y conocimientos de la mujer piurana y quiere ser la portavoz no solo de mujeres trabajadoras si no también pequeños y grandes emprendedores.

Aquí sus opiniones.

¿Qué sentimientos afloran, ser la soberana de Piura?

Estoy agradecida por la oportunidad de servir y dar voz a las mujeres y comunidades que necesitan ser escuchadas, es un honor y privilegio ser inspiración de jóvenes y futuras generaciones por lo cual estoy trabajando de la mano con el Consorcio Golden Queen of Perú para llevar con mucha responsabilidad y representar a mi tierra hermosa, ser embajadora de la belleza, la cultura y la tradición piurana.

GUERRERA

¿Qué concepto tienes de las mujeres piuranas?

Las mujeres piuranas demostramos la calidad humana en nuestro trabajo, la resiliencia con las ganas que le ponemos de superarnos todos los días, somos mujeres hermosas y no solo físicamente si no por el gran corazón,

¿Qué proyecto puedes aportar en beneficio para nuestra ciudad?

Tengo en mente muchos proyectos para el bienestar de la comunidad, me gustaría enfocarme en la niñez ya que en ellos podríamos sembrar y recuperar valores que hoy en día se han perdido en la sociedad. Nuestro lema “Belleza con propósito” conlleva mucha responsabilidad, no sólo de un cliché de frase bonita que muchas personas lo toman sin saber que significa realmente.

PIURA TURÍSTICA

¿Qué puedes resaltar de las bondades que ofrece Piura, al visitante turista?

Piura, es una ciudad muy hermosa no solo las playas, su gente, su gastronomía, somos más que eso. Cada detalle que nos identifica, el calor, el cariño que brindamos a cada persona que nos visita nos hace únicos . Seamos verdaderos embajadores de lo nuestro.

Aparte del modelaje, ¿Qué otro hobbie te apasiona?.

Me considero una persona multifacética, amo viajar y conocer nuevas culturas y tradiciones, impulsar lo bello que tiene mi Piura incluida su hermosa serranía, me gusta ser la portavoz no todas las mujeres día día se esfuerzan por salir adelante, es por ello que soy comunicadora empírica

Estudias psicología, ¿qué piensas de los problemas que existen en Piura?

Hoy en día la problemática de la ciudad es muy fuerte, la falta de autoestima, la pérdida de valores y sobre todo el tema de la inseguridad. Se debe trabajar y atacar desde la raíz, realizando charlas desde los colegios para ir inculcando y cambiando la sociedad desde lo más pequeño.

Tu opinión sobre el maltrato a la mujer.

Las mujeres que han vivido maltrato sin duda son verdaderas guerreras que merecen nuestro respeto, apoyo y admiración, por que vivimos en una sociedad donde debemos aprender como mujeres a desculpabilizarnos y reconocer las señales de violencia, tenemos que construir una sociedad donde nos sintamos seguras y respetadas.

Un mensaje para todos los piuranos en este aniversario.

Hermanos, vivamos y celebremos juntos estos 492 aniversario de nuestra bella ciudad, unidos podremos hacer el cambio. Sabemos la problemática que tenemos como comunidad pero no es solo tarea de nuestras autoridades solucionarlo sino de todos en conjunto.