Hermana de Álvaro Paz de la Barra sobre Magaly Medina: “Se está metiendo en problemas”

Magaly Medina utilizó los primeros minutos de su programa para explicar que la hermana de Álvaro Paz de la Barra conversó con un reportero de “Magaly TV: La Firme” y la comunicadora política señaló que la conductora “está difamando” al alcalde de La Molina.

A través de una conversación de Instagram, María Pía Paz de la Barra se refirió a Medina luego que la presentadora de televisión acusó a Álvaro Paz de la Barra de utilizar sus influencias para desprestigiar a su esposa Sofía Franco.

“Las cosas no son como las pinta tu programa. No deseo salir en televisión, no deseo salir declarando, pero a ti sí te puedo brindar información sin que digas mi nombre. Magaly se está metiendo en problemas. Está difamando”, dijo María Pía Paz de la Barra sobre la conductora de “Magaly TV: La Firme”.

Ante este mensaje, Magaly Medina se refirió al respecto y calificó de “amenaza” lo dicho por María Pía Paz de la Barra.

“La hermana de Paz de la Barra dice eso amenazador, pero para que me lo cuenten por supuesto y yo me haga la ‘pichi’ en mi programa y baje el tono y no opine”, explicó Magaly.

“Ellos son de una familia muy poderosa y de gente muy vinculada a juzgados. Ustedes saben cómo son esas cosas en el país. Meterse con ellos es arriesgarse a que te pongan una demanda“, añadió.

