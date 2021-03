La exconductora de televisión Sofía Franco se ha visto envuelta en un nuevo escándalo tras los últimos enfrentamientos con su esposo Álvaro Paz de la Barra, quien la noche del último miércoles la denunció por agredirlo físicamente -con un objeto desconocido- en su domicilio. ¿Qué se sabe hasta el momento del caso que terminó con una noche en la comisaría de La Molina? En la siguiente nota de lo contamos.

¿QUÉ SUCEDIÓ?

El último jueves 25 de marzo, todos los noticieros matutinos abrieron sus espacios con la noticia de que la expresentadora de TV había sido intervenida por la policía en la casa de su pareja por haberlo agredido en la casa del alcalde de La Molina.

Según el parte policial, Álvaro Paz de la Barra llamó a una patrulla de serenazgo alrededor de la medianoche luego que su esposa le propinara un golpe de manera sorpresiva además de otras agresiones. Ambos fueron trasladados a la comisaría del distrito y permanecieron detenidos hasta la mañana del viernes 26 de marzo.

A través de un video difundido por los medios de comunicación se puede ver el momento exacto en el que los efectivos policiales ingresaron a la vivienda para intervenir a Sofía Franco, quien se resistió a la detención y fue reducida por alrededor de cinco efectivos. Luego ambos fueron trasladados a la comisaría de La Molina.

Según el abogado de Sofía Franco, la presentadora habría sido sacada a la fuerza de la casa. “Nosotros hemos verificado un video que nos han mostrado, al momento de la intervención la señora Sofía Franco ha sido sacada a la fuerza de su domicilio”, declaró a la prensa Manuel Delhonte.

SOFIA FRANCO PIDE AYUDA DESDE LA COMISARÍA

“Estoy nerviosa, en calidad de detenida. Lamentablemente, es una situación que me tiene desgastada. Me tienen separada de mi hijo. Esto va a seguir todavía, mañana me van a llevar a la Fiscalía”, declaró Sofía Franco, desde la comisaría, al programa “Magaly TV, la firme”.

La expresentadora de TV se comunicó a escondidas con el programa de Magaly Medina y negó que haya rechazado la ayuda del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, por el contrario, pidió su apoyo para un “tramite que hay que darle seguimiento”.

“Yo llamé a las líneas de ayuda porque sinceramente estoy sola en esto. Yo acudí a un amigo de infancia, que es no es el padrino de mi hijo (en referencia a su defensa). Este abogado está ahorita conmigo... Queríamos llegar a una conciliación, pero ya está todo. Estoy muy mal, quiero estar en mi casa con mi hijo”, dijo.

“Sí acepto la ayuda del MIMP y de la nueva ministra. Hay un trámite, que haya seguimiento por favor, no puedo permitir que haya abuso”, añadió antes de interrumpir la comunicación. Tras su mensaje, personal del MIMP llegó hasta la comisaría de La Molina para brindar su apoyo y asesoría.

SALE ÁLVARO PAZ DE LA BARRA

El alcalde de La Molina, Álvaro Paz de la Barra, fue puesto en libertad la mañana del 26 de marzo tras permanecer más de 24 horas detenido por los hechos de violencia que protagonizó con su esposa, la expresentadora de televisión Sofía Franco. A su salida de la comisaría, fue abordado por la prensa y se mostró fastidiado por el trato que recibió de parte de la Policía, pese a que fue él quien -según señaló- denunció a la madre de su hijo.

“Quiero ser muy sincero, como es que la vida es tan contradictoria. Habrán miles de casos como el mío donde hay un trato discriminatorio que se origina de la propia ley. Yo he sido el agraviado, a mí no me han enmarrocado… la ley no protege al hombre (…) Hoy veo un trato desigual, No pueden detener a alguien que ha denunciado, que ha sido agredido (…) Ella ha llegado enmarrocada (a la comisaría)”, dijo a la prensa.

“Yo espero que esto haya sido algo reflexivo para ella en ese sentido que sus enfermedades de drogadicción alcoholismo y ludopatía, espero que sean superadas. Si bien es cierto, yo ya no estoy con ella, pero la voy a apoyar hasta las últimas consecuencias. Aquí no hay ninguna pelea; ella está en investigación y yo estoy libre”, agregó.

Finalmente, reveló que no es la primera vez que ocurre un hecho similar entre ambos, sino que han sido “varios episodios”, sin embargo, no quiso dar más detalles y “por la salud emocional de mi hijo prefiero reservarlo en la esfera familiar”. “Yo me armé de valor para denunciar un actor que debí denunciar años atrás y lo hago por mi hijo y voy a pelear por mi hijo”, precisó.

HORAS DESPUÉS SOFÍA TAMBIÉN FUE LIBERADA

La Corte Superior de Justicia de Lima resolvió que Sofía Franco no será investigada por resistencia a la autoridad. De esta manera, desestimó el pedido de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de La Molina, el cual planteaba que se inicie un proceso en contra de la exconductora de televisión por el episodio ocurrido en su domicilio.

Mediante la cuenta de Twitter de la Corte Superior de Justicia de Lima Este, la sala informó que Sofía Franco sea puesta en libertad. El proceso contra la expresentadora por resistencia a la autoridad se abrió de manera “inmediata” por existir flagrancia en la presunta falta cometida.

“4° Juzgado de Investigación Preparatoria Permanente La Molina declaró improcedente la incoación de proceso inmediato solicitado por la 2° Fiscalía Provincial Penal Corporativa La Molina contra Sofía Franco por el delito Resistencia a la autoridad y ordenó su libertad”, se lee en el mensaje.

Tras salir de la comisaría, Sofía Franco recurrió a sus redes sociales para compartir una fotografía al lado de sus familiares y su pequeño hijo. “Gracias por tanto”, escribió junto a la postal.

¿QUÉ PASARÁ AHORA?

La Corte Superior de Justicia de Lima otorgó medidas protección al alcalde de La Molina, Álvaro Paz de la Barra, y a su esposa, la exconductora de televisión Sofía Franco, debido a los maltratos “físicos y psicológicos” que se habrían ocasionado mutuamente. A través de sus redes sociales, indicó que la Policía Nacional y el Ministerio Público ya fueron informados al respecto para que tomen cartas en el asunto.

“La Corte Superior de Justicia de Lima Este otorgó medidas de protección a Sofía Franco y alcalde de La Molina Álvaro Paz de la Barra por maltrato físico y psicológico mutuo. Resolución judicial ya fue notificada a la Policía Nacional y Fiscalía”, se lee en su mensaje.

Asimismo, Álvaro Paz de la Barra confirmó que se divorciará de Sofía Franco luego de dos años y medio de matrimonio. Esta noticia se produce tras los hechos de violencia en los que se ha visto envuelta la pareja los últimos días.

“Sí, creo que es insostenible (continuar la relación) Podemos armonizar, alinear criterios e intereses, y sobre todo el tener a nuestro hijo bien desarrollado, bien educado (...) Yo no quiero ningún enfrentamiento con ella y la voy a apoyar hasta las últimas consecuencias”, dijo a la prensa.

Asimismo, el alcalde de La Molina hizo el siguiente anuncio: “Yo voy a pedir la tenencia y custodia de mi hijo”, tras lo cual pidió a los medios de comunicación tratar el tema “con sensatez” ya que de por medio hay un niño de 8 años, su hijo. Hasta el momento, Sofía Franco no se ha pronunciado sobre lo sucedido, pero se espera que pronto de su descargo.

