Soledad Pastorutti: “El folclore no debe dejar de existir, nos representará siempre”

Ya no es la niña de poncho al viento que alborotó el Festival de Cosquín junto a su hermana Natalia. Han pasado 23 años y Soledad Pastorutti sigue fiel al folclore, con sus matices, a su estilo, con ciertos acercamientos al pop, pero leal a sus raíces. Este martes 25 cantará dos temas en el espectáculo “A Chabuca en vivo”, reencuentro con el público peruano que la emociona en un homenaje musical a nuestra gran compositora a 100 años de su nacimiento. “No es la primera vez que lo hago, la admiro, para mí este es un regreso muy esperado, porque además, es el preámbulo de una presentación que vamos a hacer el 5 mayo también en el Gran Teatro Nacional”, nos dice la intérprete de “Tren del cielo”.

Tu acercamiento, a la música peruana costeña, especialmente a los valses, se produjo desde muy pequeña...

Tengo una conexión muy grande, muy cercana con la música del Perú, con los valses que desde muy niña interpreto y no solamente las canciones de Chabuca. Siempre me he sentido muy pegada y de verdad no sé por qué, no tengo una respuesta clara sobre eso, tiene que ver con sensaciones sobre lo que es el arte y la música en sí.

En estos tiempos de géneros musicales que se convierten en tendencias globales debe costar mucho seguir haciendo folclore.

Es la lucha y el gran desafío que tenemos los músicos de otros tiempos, tengo 24 años en esto, pero por suerte mi público me sigue eligiendo en mis diferentes maneras de presentarme y en todas las etapas. Hay algo que tengo muy claro, el folclore no debe dejar de existir, no debe dejar de ser difundido. Por otro lado pienso que los folcloristas tenemos ese gran desafio de lograr una manera de que el público se siga conectado con el. El folclore es lo que nos representa en el pasado, en el presente y nos debería representar en el futuro. Es allí donde nosotros tenemos que seguir con la búsqueda y lograr que este público que también sigue otras fórmulas musicales, puedas escucharnos y sentirse identificado.

Hay algunos puristas del folclore que no admiten cambios para acercarlos a las nuevas generaciones...

Yo respeto a los puristas, pero también a los músicos que están en una busqueda constante. A mí el público me dio una gran oportunidad cuando era una niña, pero haberme quedado allí, con esas dos guitarras y ese bombo que me acompañaban en el comienzo, hubiese sido muy cómodo y una falta de respeto en mi forma de ver las cosas. A esa oportunidad que te da el público hay que aprovecharla.

Hay que estar en una constante reinvención...

Siempre digo que yo estoy siempre en una búsqueda permanente, no soy la misma persona que ayer, en ese sentido soy muy sincera con lo que siento en cuanto a la música.

Un ejemplo para todos fue Mercedes Sosa, a partir del folclore rompió esquemas y se acercó a otros géneros. Hasta grabó un disco con Charly Garcia...

Totalmente, tenemos grandes ejemplos como ella de grandes que han logrado eso. Yo siempre digo, nosotros los artistas somos el nexo entre esas canciones y el público. En esta época que me toca encarnar, me gustaría unir aquello, con esto y en ese intento voy cantando. Se viene un nuevo disco con muchos matices, cosas que he aprendido de grandes como Mercedes Sosa y Horacio Guaraní.

Grabaste “Una larga noche” para el segundo disco en homenaje a Chabuca Granda, tema que también hizo Eva Ayllón en el disco que le produjo Pedro Aznar. ¿Cuándo regreses en mayo te gustaría cantarla a dúo con ella?

Sería un sueño, algo hermoso porque Eva es una de las artistas que más admiro. Es una de las artistas más pasionales, reales y talentosas de Latinoamérica. Ojalá lea esto y se genere el encuentro que propones, no sabes como me gustaría.

Perfil

Soledad Pastorutti

Cantante argentina. Nació el 12 de octubre de 1980 en un pueblito de la provincia de Santa Fe, llamado Arequito. “La Sole” le dio frescura al folclore argentino y también se acercó al pop sin alejarse de sus raíces.