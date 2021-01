La pandemia del nuevo coronavirus ha golpeado a todos los rubros sobre todo al mundo de la música. La cantante folclórica, Sonia Morales ha salido adelante con su restaurante de comida típica ubicado en el distrito de Carabayllo y su chacra.

Debido a la buena acogida que ha tenido su restaurante gracias a la reactivación económica, la cantante decidió agradecer a todos sus comensales por el apoyo y dejarles un mensaje de aliento para que sigan luchando pese a las adversidades.

Así lo hizo a través de un extenso mensaje en su cuenta de Instagram agradeció a Dios por permitirle cosechar los frutos que sembró durante 15 años de arduo trabajo.

“Pese a las dificultades, ahora es mi fuente de ingreso para sustentar a toda mi familia. Dicen que las cosas vienen por algo, ahora estoy muy abocada a mi negocio del Restaurante, cuando empezamos este negocio muchas veces hemos recibido críticas de todo tipo, esas críticas nos enseñaron a mejorar cada día. Ahora doy gracias a Dios por tus tan lindos comentarios positivos, realmente me siento agradecida y bendecida cuando mis clientes al salir me dicen todo estuvo rico, yo misma estoy supervisando la cocina, a la vez también soy ayudante de cocina, cocinera, mesera, etc, gracias, amigos”, escribió Sonia Morales en su red social.

Contó que personas de casi todos los distritos de Lima llegan a deleitarse con sus platillos típicos. Han recibido comensales de Santiago de Surco, San Isidro, Miraflores, San Juan de Lurigancho, el Callao, Chorrillos, el Rímac, los Olivos, Comas, Lurín, Huaral, Huacho y otros lugares. Por eso agradeció el cariño y preferencia de todos ellos.

“Si vienen dificultades en la vida, hay que afrontarlas, si no te esfuerzas fracasas, si una puerta se cierra otras se abren, no es bueno vivir lamentando de lo que pasa, es mejor pensar qué hacer mañana para no vivir lamentando lo que dejaste de hacer hoy. Todo se puede en la vida, nada es imposible, gracias por el respaldo a mi querido público, estamos atendiendo de martes a domingo”, agregó la intérprete de ‘Chico mentiroso’.