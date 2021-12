Desde la llegada a las salas de cine de “Spider-Man No Way Home”, la película del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU, por sus siglas en inglés) se ha convertido en un éxito absoluto en taquilla. Si bien, todo el mundo habla de la tercera entrega del hombre araña, que en esta oportunidad es interpretado por Tom Holland, también se ha comentado bastante sobre la especial relación que tiene el protagonista con Zendaya, quien da vida a Michelle ‘MJ’ Jones.

Y es que tras tanta interacción en la ficción entre el superhéroe junto a su interés amoroso, un sentimiento habría surgido detrás de los estudios de grabación, algo a lo que temía la producción, que desde un inicio dio a conocer una regla principal que debía ser acatada, pero que al parecer los actores desobedecieron y terminaron enamorándose.

Decimos al parecer porque ninguno de los histriones se anima a confirmar que entre ellos existe algo más que una amistad. Pese a que continúan negándolo, la química en la alfombra roja y la foto en la que fueron captados besándose demuestran lo contrario.

Cuando Tom Holland, Jacob Batalon y Zendaya de "Spider-Man: Far From Home" participaron en la iluminación ceremonial del Empire State Building el 24 de junio de 2019 en la ciudad de Nueva York (Foto: Angela Weiss / AFP)

TOM HOLLAND Y ZENDAYA ROMPIERON LA REGLA DE “SPIDER-MAN NO WAY HOME”

Cuando los creadores de las nuevas películas de Spider-Man comenzaron con su trabajo siempre tuvieron el temor de que Tom Holland y Zendaya se enamoren durante las grabaciones, por lo que les lanzaron una advertencia.

Fue así que para “Spider-Man No Way Home”, la productora principal de las entregas del superhéroe en la última década, Amy Pascal, aconsejó a los actores no mezclar temas personales con profesionales.

“Cuando les dimos el papel, me los llevé a un lugar, por separado, y les di una charla. Les dije: No lo hagan [que no se involucren sentimentalmente]. No vayan por ahí”, manifestó al New York Times.

Aunque se les comunicó sobre la regla que debían acatar, ninguno de los protagonistas habría obedecido y se dejó llevar por lo que sentían.

Tom Holland, Zendaya y Jake Gyllenhaal posan durante un photocall para su última película 'Spider-Man: Far From Home' en la Torre de Londres, con el telón de fondo del Tower Bridge de Londres, en Londres el 17 de junio de 2019 (Foto: Isabel Infantes / AFP)

NO ES LA PRIMERA VEZ QUE SUCEDE EN “SPIDER-MAN”

A pesar de los esfuerzos por mantener a los actores enfocados en sus papeles sin involucrarse con sus compañeros de reparto, esta advertencia jamás pudo acatarse, al menos con las películas del “Hombre araña”.

Resulta que Tobey Maguire tuvo una relación con Kirsten Dunst, y aunque su romance acabó antes de empezar a rodar la segunda secuela, ellos supieron enfocarse en su trabajo, dejando de lado sus diferencias.

Lo mismo ocurrió con Andrew Garfield, quien también se enamoró y tuvo una relación de cinco años con Emma Stone. Por tanto, no es la primera vez que los compañeros de reparto de “Spider-Man” se enamoran.