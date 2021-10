El actor Stefano Salvini fue presentado en la serie web “Voices”, premiada como Mejor serie en Lima Web Fest 2021 y reveló a El Comercio que este proyecto dirigido por Mauricio Irigoyen lo rescató de la crisis laboral en la que se encontraba por la pandemia del COVID-19.

“Mauricio Irigoyen me propone formar parte de esta serie en un momento difícil, a inicios de este año, cuando estaba en nada, pues todos los proyectos que tenía planificados no se dieron por la pandemia. No tenía trabajo, ‘Princesas’, la telenovela que salió el 2020, la grabamos antes de que llegara el coronavirus”, recordó el actor según El Comercio.

Stefano Salvinia además reveló que colaboró con la producción, al igual que exalumnos de la Toulouse Lautrec, quienes prestaron los equipos. “Es un proyecto que no cuenta con auspicios, pero sí con mucho apoyo de la gente”, señaló.

“Voices” tiene entre su elenco de actores a Stefano, Alessa Esparza (Eva), Juan Carlos Rey de Castro, Milene Vázquez, Francisco Cabrera, Briana Botto e Izan Alcázar.

Salvini contó al mencionado medio que enfrentó un momento difícil que lo llevó a evaluar su continuidad en la actuación. Mientras que conocer a Alessa Esparza, su actual pareja, le ayudó a superarlo.

“Fueron cerca de dos años que no trabajé, me aislé, me encerré, fue como una primera pandemia para mí. Temas personales y familiares me llevaron a estar así, no me sentía bien con mi carrera, con nada. Hice una película (‘Rapto’) y una obra de teatro, luego llegó ‘Los Vílchez’. Tenía trabajo, pero igual arrastraba una carga un poco oscura, no lograba salir, no sabía si seguir actuando, si quería viajar, no sabía qué quería hacer con mi vida. De pronto llegó Alessa para contagiarme de su energía y ayudarme a revivir mi pasión por la actuación. Nos hicimos amigos, luego enamorados. Ella me rescató de la oscuridad, es mi luz”, subrayó al medio.

