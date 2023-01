La actriz Stephanie Cayo no se quedó callada y confirmó en sus redes sociales de que su sobrina Alessia Rovegno sufrió un sabotaje en la Preliminar del Miss Universo 2022, y por ello acotó que estaría pendiente de todo lo que podría pasar en la final del certamen.

“ Y espero que no se le pierda ningún zapato ni se le rompa ningún vestido como ya lo han hecho, como lo hicieron. Ella no ha dicho nada porque es una chica muy dulce, pero yo sí lo digo porque a mí no me importa nada ”, fue lo primero que dijo la actriz, quien confirmó el boicot que sufrió su sobrina a través de las historia de su cuenta de Instagram.

Además, Stephanie Cayo envió un mensaje a las candidatas al Miss Universo 2022 antes de que empiece la ceremonia final. “ Ojo, chicas, a todas las concursantes, las voy estar viendo de cerquita. He puesto al lado de Alessia para que las vean. A las que se atrevan a esconderle un zapato, se la van a ver directamente conmigo. Ojo ”.

Cabe recordar que, durante la Preliminar, Alessia Rovegno sufrió un problema con su vestido típico diseñado por Beto Pinedo. Este terminó teniendo una falla y Jessica Newton confirmó que estaba roto.