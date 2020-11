Tras la terrible agresión que sufrió la modelo peruana Stephanie Valenzuela a manos de su pareja, el actor mexicano Eleazar Gómez, la exchica reality reapareció en sus redes sociales con un mensaje de agradecimiento por todo el apoyo que ha venido recibiendo en estos días difíciles.

A través de sus historias de Instagram, la exchica reality compartió un reciente mensaje en el que asegura que está más tranquila después de la fuerte violencia física que sufrió de parte de quien era su pareja sentimental.

“Gracias a todos los que me han escrito y mandado todo su apoyo y buenas energías, estoy más tranquila y sobre todo agradezco a las autoridades mexicanas por actuar conforme a derecho y al Consulado Peruano por estar conmigo”, escribió Stephanie Valenzuela al inicio de su mensaje.

Asimismo, Stephanie Valenzuela manifestó que irá hasta las últimas instancias para recibir la justicia que merece por la agresión sufrida.

“Yo voy hasta las últimas #niunamenos #gritaportuvida”, agregó la modelos peruana al final de su mensaje.

Cabe mencionar que Stephanie Valenzuela también agradeció en otra de sus historias el mensaje que le envió la cantante Gloria Trevi.

Horas después, la modelo peruana publicó una fotografía pasada en la que aparece sonriente junto a su mascota.

“Les comparto esta foto de hace unos meses cuando adopte a Cumbia no sabía lo bonito que sería ser su mamá, en días que me siento mal o triste como hoy, ella siempre me anima, gracias por tanto cariño quería que me vean sonriendo porque así quiero estar pronto, soy una mujer muy fuerte y se que de esta me levanto. Los quiero”, escribió Stephanie Valenzuela.

