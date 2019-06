Stephanie Valenzuela apoya a Vanessa Terkes: "Viví malas experiencias al lado de George Forsyth"

Síguenos en Facebook

La cantante y modelo Stephanie Valenzuela afirmó que apoya y cree lo revelado por la actriz Vanessa Terkes, quien denunció por violencia familiar al alcalde de La Victoria, George Forsyth.

“Apoyo y creo todo lo que dice Vanessa Terkes, porque viví muchas malas experiencias al lado de Forsyth”, expresó al diario Ojo.

Asimismo, Valenzuela contó una experiencia que vivió cuando era pareja del exportero. Según ella, encontró conversaciones con diferentes mujeres en el celular de exarquero de Alianza Lima, pero que él le dio una explicación y le creyó.

“Un día vi su celular y me enteré de muchas cosas. Conversaciones con otras mujeres, vi una conversación en particular con una brasileña. En ese momento me volví loca, pero me explicó y yo le creí. Para Año Nuevo, él viajó a Brasil y yo sabía que se encontró con la chica allá. Yo sabía que estaba con ella, porque un amigo lo etiquetó en Facebook a él en una discoteca”, indicó.

Como se recuerda, Valenzuela confesó en 2015 el doloroso momento que vivió al lado de George Forsyth, con quien se embarazó, pero perdió al bebé.

“Un día antes de la Noche Blanquiazul, había discutido con George; fui a parar a la clínica y perdí a mi bebé. Él estuvo todo el tiempo conmigo, pero igual me sentía muy mal”, narró entre lágrimas en ese momento.