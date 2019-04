Sully Sáenz sobre su separación con Evan Picollotto: "La vida continúa" (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Tras anunciar en las redes sociales el fin de su matrimonio con Evan Picollotto, Sully Sáenz reapareció ante cámaras y habló por primera vez sobre su separación.

"He venido a trabajar, porque bueno, la vida continúa y sigo yo súper punche trabajando como siempre", comentó la popular 'Gatita' al ser abordada por las cámaras del programa de Tilsa Lozano.

La modelo se dejó ver muy nerviosa pues no quería tocar el tema de la separación con su esposo Evan Picollotto, con quien se casó hace casi dos años en Canadá.

"No quiero ser malcriada, pero no puedo dar declaraciones del tema. Le prometí a mi familia que no voy a entrar en detalles con este tema porque es algo delicado. Espero me entiendan", sostuvo Sully Sáenz aún afectada por la ruptura.