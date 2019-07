Susan Ochoa tras comentarios del productor de Gisela Valcárcel: "No sirve llenarnos de amargura"

Luego de que el productor de Gisela Valcárcel señalara que para él Susan Ochoa "murió el día que se fue del programa", la intérprete peruana se mostró tranquila y asegura que tiene la conciencia limpia.

“Cada uno tiene su forma de pensar u opinar. Siempre dije las cosas como son, trato de ser tal cual. Nada mejor que tener la conciencia limpia, no tengo miedo a nada y a seguir con la música. Si una puerta se me cerró, creo que Dios me bendecirá y se abrirán otras”, manifestó la ganadora de dos gaviotas en Viña del Mar.

Asimismo, Susan Ochoa prefirió no referirse a la penalidad de 36 mil soles que tendría que pagar por haber renunciado a 'El Artista del Año'.

"Ese tema (de la penalidad) lo ve mi abogado, pero lo pasado, pisado. No sirve llenarnos de amargura", agregó Susan Ochoa en declaraciones para Trome.