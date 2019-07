Susan Ochoa a Gisela Valcárcel: "No vengas a minimizar mi trabajo, porque a mí me costó"

Susan Ochoa volvió a las pantallas de la televisión peruana, pero no para presentar algún tema musical, sino para contar las malas experiencias que pasó en “El artista del año”, donde, según ella, fue humillada por Gisela Valcárcel.

“Yo no me fui por berrinche, yo me fui porque me sentía mal, y porque siento que me hicieron sentir mal, porque minimizaron mi trabajo. Yo te digo una cosa, a mí tus logros no me pueden importar nada, pero por lo menos respétame”, comentó la cantante en una entrevista para Día D.

Luego continuó con: “Me duele que las personas menosprecien mi trabajo. Como digo, si a ti no te gusta, bien. Yo no te exijo, yo no te pido, solo quiero respeto. Y también, no vengas a minimizar mi trabajo, porque a mí me contó”.

La intérprete de “Ya no Más” contó que, junto con su madre, se hizo cargo de sus hermanos, luego que su padre dejará de existir. “Yo he vendido canchita, mazamorra, cocada, arroz con leche. Además, he podido trabajar como trabajadora del hogar, limpiando casas, cuidando niños. También he subido a los carros”.

Cabe mencionar que Susan Ochoa tiene pendiente una deuda con Gisela Valcárcel, ya que la producción le envió una carta notarial donde la cantante tiene que pagar 33 mil soles por abandonar el reality musical.