Susan Ochoa se pronunció tras sufrir falla técnica en Viña del Mar 2019 (VIDEO)

Susan Ochoa debutó anoche en el primer día del Festival Viña del Mar 2019 y logró ocupar el primer lugar en la categoría internacional.

Pese a que tuvo un problema técnico al inicio de su presentación, la cantante peruana obtuvo el puntaje más alto de la noche en su categoría.

"Yo lo tomo de la mejor manera porque hasta en los mejores escenarios eso pasa y el día de ayer fue demostrado. A mí me ha pasado muchas veces", comentó Susan Ochoa sobre las fallas técnicas.

Asimismo, la exparticipante de 'Los 4 finalistas' se mostró muy contenta con el resultado de su primera presentación en la Quinta Vergara.

"Lo que pasa es que nos ponen unos audífonos que te anulan todo el sonido, pero en ese momento estaba totalmente apagado y no se escuchaba nada. Entonces ahí no hay monitores y no canté porque no escuchaba nada", explicó la representante peruana.

La intérprete peruana tendrá que luchar por la ansiada gaviota contra el Grupo Kvras (Colombia), Destino San Javier (Argentina), Margarita Henríquez (Panamá), Benjamín Walker (Chile) y Chila Jatun (Bolivia).

¿Cómo votar por Susan Ochoa y Nicole Pillman?

La votación por las representantes peruanas se realiza a través del app “Claro Viña”, la cual se puede descargar totalmente gratis. Se debe votar durante la presentación de cada una de las artistas peruanas, por lo que solo son 3 minutos para votar.