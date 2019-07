Susan Ochoa tras ser vetada de 'En Boca de Todos': "Me dijeron que más adelante" (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Susan Ochoa habló luego de que finalmente no apareció en el set de televisión de 'En Boca de Todos' pese a que lo había anunciado en sus redes sociales.

Recordemos que la cantante señaló que se presentaría en el programa para una secuencia especial pues también ya le habían grabado haciendo ayuda social, algo que sí fue transmitido por el canal.

Según Diario Ojo, un miembro de la producción de 'En Boca de Todos' se comunicó por teléfono a una persona allegada a Susan para decir que por decisión de la gerencia del canal, la artista no podía aparecer en ningún programa de América por el momento.

"¿Susan, cómo te sentiste cuando te invitaron a otro programa de canal 4 y te dijeron 'Susan gracias por venir hoy pero no vas a salir al aire porque hay órdenes de gerencia que no manejamos?", le preguntó Rodrigo González en una entrevista en vivo para 'Válgame Dios'.

"Realmente tampoco fue así. (Ellos) me habían invitado a dos programas pero después me dijeron que (mejor) más adelante(risas). Me daba un poco de vergüenza porque ya lo había publicado en mis redes pues y yo estuve con toda la disposición...pero es así la vida", contó Susan Ochoa.

"Era un caso social, yo tampoco entendí (por qué lo hicieron). Pero por algo suceden las cosas", aseguró.