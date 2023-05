Hace más de 40 años que la peruana Tania Libertad vive en Ciudad de México, pero a pesar del tiempo y la distancia, la talentosa cantante no ha perdido contacto con su tierra. Para reafirmarlo, la escucharemos en Lima junto a Eva Ayllón los días 12 y 13 de mayo en el Santa Úrsula, en un espectáculo al que se ha denominado “Eva con Libertad”. Para ella, siempre es grato volver al país que la vio nacer y sobre todo, encontrar un público cautivo que la sigue.

Las nuevas generaciones en tu tierra también saben de tu música.

Para mí es mucho más complicado porque vivo desde hace 43 años en México, pero tengo la bendición de que pueda mostrar lo que estoy haciendo actualmente. No soy de hacer mucha televisión, llegar a conectarte con la gente de las siguientes generaciones no es fácil. Pero bueno, están las redes, eso es algo que nos ha venido también a cambiar un poco la vida.

Además, tus inquietudes musicales siempre han sido de constante exploración de géneros, eso ha refrescado tu público.

Yo no necesito que me refresquen mucho, soy muy inquieta y muy movida, y estoy oyendo todas las cosas nuevas que están pasando dentro de la música. Como tengo mi estudio de grabación aquí en casa, siempre hago mis experimentos, he hecho hasta música electrónica.

Recuerdo tu disco ‘Africa en América’ que produjo Aleks Syntek con el que le dieron nuevos aires a a música afroperuana.

Y va cumplir 30 años, lo hicimos en el 94 y fue todo un atrevimiento. Pasé por la música electrónica, y ahora estoy haciendo unos arreglos muy minimalistas que le dan mucho más importancia a la canción misma, a la melodía y a la letra. De alguna manera tenemos que contraponer eso a toda la avalancha que nos está llegando de los ritmos nuevos, hay que dar un poquito de batalla con una cosa que sea la contraparte.

Hablando de tendencias y nuevos ritmos, hay gente que puede pensar que no hay espacio para la buena música y no se atreve a hacerla.

Sí, hay que seguir haciéndola, aunque nos quedemos con un público de culto, porque si todos nos ponemos a hacer reguetón, pues que aburrido, ¿No? A pesar de todo, ahora hay temas muy bonitos, bailables, se pueden hacer también, pero a eso hay que ponerle una buena letra, una bonita melodía, porque si las letras se han simplificado demasiado, se ha perdido un poco la poesía.

Se ha perdido tanto en la calidad en las letras que los jóvenes que participan en concursos de canto eligen temas de hace 40 años.

Los muchachos eligen un buen repertorio que les haga lucir su voz, porque de eso se trata, de encontrar cantantes que realmente muestren talento. Esas canciones de antes eran verdaderas obras de arte dentro de la composición, y las letras, ni se diga, entonces, eso sigue siendo importante para mostrar tu calidad de artista.

Vas a compartir escenario con Eva Ayllón y en México lo haces con Guadalupe Pineda y Eugenia León. ¿Dónde quedan los egos?

No, pues a estas alturas ya tú te imaginas estar con esas tonterías, esas son cosas de juventud y de inmadurez.

Pero hay muchos artistas que tienen egos desbordados...

Ay, seguirán siendo inmaduros, porque realmente si algo nos da tantos años en la profesión, es la certeza de que solas somos buenas, y juntas somos muy buenas, y que podemos aprender y podemos aportar y vamos a descubrir cosas nuevas en la parte armónica y en la parte melódica.

¿Nadie te dice en el oído que eres la mejor?

Yo he tenido la suerte de que nunca me he dejado influenciar por nadie, y como estoy viviendo aquí en México, sin familia, sin amigos de esos que te dicen que eres la mejor, No hay que hacerles caso, esas son cosas que te hacen actuar de una manera que no quisieras.

Eso hace daño ¿no?

Por supuesto. Yo aquí muy tranquila en mi casa, solita sé lo que tengo que hacer, si lo hago mal, solita me corrijo. Y si lo hago bien, yo solita me aplaudo.

Tania Libertad

Cantante. Se inicia en la música desde niña y gana en Chiclayo un concurso en la radio a los 7 años. Al llegar a Lima, años después, desarrolla una exitosa carrera en el mundo del disco y también como conductora de televisión.