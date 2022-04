Para compartir el escenario con Eva Ayllón los días 6 y 7 de mayo en el Teatro Peruano Japonés, Tania Libertad se alista a retornar a su tierra, a la que nunca ha perdido de vista y que siempre recuerda incluyendo nuestras canciones en su repertorio. “Eva con Libertad” se llama el show que anuncian las cotizadas intérpretes por el que Tania vuelve al barrio, y reafirma su propuesta de unir su voz al de otra grande, sin ego desbordado de por medio.

“No sé si eso tenga que ver con la madurez o con el carácter de las personas, en mi caso llevo compartiendo el escenario desde hace muchos años con queridos amigos míos. Pero a veces esto no se da por otros factores”, dice la cantante a Correo, desde Ciudad de México.

¿Cuáles son esos factores que impiden a que dos cantantes compartan el escenario? Cuando uno está muy joven presta oído a muchas cosas, en mi caso tuve la suerte de vivir lejos, digo suerte entre comillas porque no es que yo no deseara vivir toda mi vida en el Perú, pero necesité salir para vivir mi vida como quería, más plena, que fuera más responsabilidad mía. Por lo tanto, no tenía al lado mío gente, ni de mi familia, ni mis amigos, nadie que me dijera tú eres la más bonita, eres la mejor cantante, eso es lo que provoca que muchas veces haya ese distanciamiento entre compañeros.

Esas colaboraciones entre cantantes siempre han existido en la industria, pero ahora son más frecuentes en el género urbano.

Las colaboraciones de ahora no las veo como un gesto de amistad, las identifico como una necesidad de los artistas del urbano de juntarse entre ellos, para ver si todos en grupo hacen más grande el éxito que lanzan cada mes.

Esos éxitos que hoy son fruto de 10 compositores, parece que ya pasó la época en la que una canción era de la autoría de uno, o máximo dos creadores.

Yo estoy de acuerdo con que todo el mundo haga lo que quiera, el mundo artístico da para todo el mundo, es muy amplio y hay espacio para todos, pero con esto de la pandemia yo me acostumbré a hacer un trabajo mucho más solitario aquí en mi casa. Tengo mi estudio de grabación y hago todo al revés de los demás en la actual industria, que son 80 y cada quien hace un pedacito de cada cosa.

¿Cuál es tu propuesta en el estudio?

La canción que elijo, prácticamente la hago totalmente nueva porque la llevo a otros ritmos, hago arreglos, veo la manera para cantar distinto. Por ejemplo, en el homenaje que hice a Manzanero tomé de 20 de sus canciones, unas 10 o 12 que las llevé a ritmos peruanos como el vals, landó, el lamento, con una serie de variantes ahí; incluso metí soul y jazz, traté de que no todo sea bolero.

¿En vista de las nuevas tendencias musicales qué futuro tienen las cantautores?

Los cantautores gozan de buena salud. En el Grammy Latino, hay una noche que se le dedica a la personalidad del año que normalmente son para compositores y cantantes, yo he tenido la suerte de que a mí, me pidieran para cantar sus temas personalidades como Joan Manuel Serrat y Caetano Veloso.

Pero Serrat se retira este año y está en medio de una gira de despedida, Perales también lo está haciendo. ¿Hay recambio?

Ese es el asunto, lo que toca es apoyar a los cantautores jóvenes, son muchas cosas las que quedan en nosotros que somos esa siguiente generación que debe ir predicando con el ejemplo. Si no cantamos sus canciones pues se va a perder todo ese ejercicio de creación hermosa que es hacer una buena letra.

Hablando de cantautores jóvenes a GianMarco le has grabado “Si me tenías”..

Yo lo admiro y se lo acabo de decir, le mandé un video de saludo por sus 30 años de carrera que recibió en medio de su gira por Estados Unidos. Considero que es el artista más completo que ha dado el Perú, es un gran cantante, gran compositor, un gran músico, arreglista y productor, él hace todo y compone maravilloso; yo ahora estoy mezclando un disco en vivo que hice en un teatro y ahí le grabe “Hoy”. Más adelante ojalá se pueda hacer un disco completo con sus temas. .

Los temas que has elegido para tus discos los han convertido en álbumes de catálogo. ¿Las canciones que hoy están de moda quedarán en el tiempo?

Yo creo que muy pocos de esos temas quedaran en la memoria, bueno en la memoria colectiva de la generación que los está consumiendo ahora sí, pero digamos que la gloria para los cantantes de urbano es tan efímera, salen 80 en un día que uno no puede reconocer quién canta. No tienen permanencia, y con base a eso es que me atrevo a pronosticar que muy poco de ese repertorio va a quedar en el tiempo.