A Tati Alcántara, bailarina, actriz y cantante, ni la pandemia pudo ponerle freno a ese ímpetu que le ha permitido ser una exitosa profesional de las artes escénicas. La crisis sanitaria detuvo solo un par de meses sus clases de danza en su academia Escenik, y luego decidió que las plataformas estaban hechas para dar paso a nuevas formas de enseñanza. No contenta con eso, este 12 de febrero lanza el video de “No estás aquí”, un tema que la acerca a la música, otro de sus grandes amores.

“Fue un bajón enorme cuando, por la pandemia, tuve que cerrar mis escuelas y también dejé de hacer teatro musical, donde se unen mis tres pasiones. Sin embargo, el año pasado me salieron cuatro obras virtuales y fue algo hermoso, un regalo que recibí para seguir conectada con el público y así poder seguir contando historias. Mi escuela paso al modo online. Como todo el mundo tuvimos que reinventarnos y yo así volví a dictar clases de baile”, cuenta la actriz.

Lo importante es no bajar la guardia.

Yo soy súper positiva, no me gusta adelantarme mucho a las cosas, además esta carrera me ha moldeado, por su inestabilidad, a qué no sabes que va a venir adelante. Cuando empezó todo esto de la pandemia dije: ‘Bueno vamos a ver qué pasa para tomar decisiones’. Fue así que empezamos a dictar clases gratis por Facebook, porque de hecho no quería que mis alumnos se desconecten. Luego ya en mayo dijimos vamos a pasarnos a la virtualidad formal, y de hecho no fue fácil ese cambio.

No es lo mismo enseñar danza presencial que a través de un dispositivo...

Siempre les he dicho a mis profesores que ante el reto que impone la virtualidad, hay que ser súper cercano con el alumno. La empatía, el carisma y la conexión es vital. Al no tener al maestro al costado y esa energía que emana, es muy importante para los alumnos online que el profesor esté mucho más pendientes y preocupados por ellos.

¿El baile en tiempos de confinamiento es una buena terapia para bajar tensiones?

La pista de baile es un lugar donde uno bota las tensiones que tiene guardadas, uno se expresa libremente. En mi academia he visto como hemos transformado a chicos y chicas que ni siquiera de podían mirar a los ojos y luego obtuvieron una gran seguridad, un empoderamiento increíble.

Entonces a bailar para mantener la salud mental.

Es muy importante mantener una salud mental equilibrada, porque si te falta, es obvio que el cuerpo va a sufrir. Los pensamientos negativos, el estrés, las preocupaciones, el miedo, todo eso te afecta físicamente. Pero si tú tienes un régimen de bailar, hacer ejercicios, cantar, de soltarte de alguna manera, no estarás todo el tiempo con la cabeza en esa situación, Lograrás una paz mental y el cuerpo va a estar sano.

Y en esta época de crisis te animaste a volver a la música por todo lo alto...

La música siempre ha formado parte de mi vida, no es un capricho de ahora. Yo tenía ya hecho ‘No estás aquí? y justo antes de que empiece la pandemia íbamos a grabar el videoclip, pero todo obviamente se quedó paralizado. Pero luego de las fiestas de fin de año me propuse no esperar un día más, hablé con Francisco Murias, el productor, y decidimos trabajar en el video clip del tema que se estrenará para el Día de los Eanmorados.

¿La música en estos tiempos también se ha convertido en un elemento sanador?

Y justo con “No estás aquí” hemos buscado que el mensaje trascienda al terreno amoroso. La letra nos lleva a extrañar a esa persona especial en tu vida, sea quien sea. Creo que todos nos conectamos con esos sentimientos en momentos difíciles, ese querer estar con alguien al costado y no poder tenerlo, estoy segura que todos se van a conectar con la historia.

Tati Alcántara

Actriz y cantante. En 2008 viajó a Nueva York, donde durante dos meses asistió a la “Broadway Dance Center” y “Steps”. En enero del mismo año abre la academia de danza “Baila con Tati”, que luego se llamó “Escenik”.