La actriz de teatro, cine y televisión, Tatiana Astengo reflexionó sobre la imagen errada que tienen los jóvenes de la carrera de la actuación. Incluso hizo un mea culpa al respecto.

A través de su cuenta en Instagram la actriz de la serie ‘De vuelta al barrio’ advirtió que la actuación no es un trabajo fácil. Todo lo contrario, aseguró que es delicado y conlleva mucho es esfuerzo.

“Es increíble la cantidad de chicos que dicen querer ser actores, sin embargo realmente tienen esa idea errada que se trata de pararse en un escenario a recibir aplausos. No entienden del compromiso, no comprenden que esta profesión, labor, oficio demanda un gran compromiso y responsabilidad, tal vez nosotros mismos los actores somos responsables que se piense que es “fácil” hacer esto, tendremos que hacer mea culpa, pero que sepan que no es fácil, que es un trabajo delicado, y qué hay mucho en juego”, escribió Tatiana Astengo en su red social.

“Los grandes cambios no suceden de inmediato, pero con esfuerzo incluso lo difícil se puede volver sencillo. Nuestro esfuerzo diario, será la llave que nos permitirá poder alcanzar todos nuestros objetivos. #estudia #prepárate #taller #actor #actriz #oportunidad”, añadió la actriz

Tatiana Astengo tiene una larga carrera en el cine, teatro y televisión. Muchos la recuerda por su papel de ‘Reina Pachas’ en la desaparecida teleserie ‘Al fondo hay sitio’ pero ella a rodado más de una docena de película como ‘Pantaleón y las visitadoras’, ‘Tinta Roja', ‘Django: la otra cara', ‘Paloma de papel', entre otras.

Mientras que en la pantalla chica ha participado en ‘Los choches’, ‘Tribus de la calle’, ‘Escándalo’, Torbellino', ‘Cosas del amor’, ‘Luz María’, ‘Luciana y Nicolás’, ‘Hospital central’, ‘La que se avecina’, entre otras producciones.