Tatiana Calmell, Miss Perú 2024, recibe en Miami la noticia de que “Bienvenidos al paraíso”, película que protagoniza, ya se encuentra en la plataforma Disney+; logro en su carrera que junto a su elección como la mujer más bella de nuestro país, son dos acontecimientos que han marcado su vida en los últimos años. “Miss Universo será en noviembre en Ciudad de México. Ya falta poco, entonces, vine aquí para reunirme con algunos coach, que me están dando la mano. Es una linda experiencia la que estoy viviendo en este momento”, dice a Correo la también protagonista de la telenovela “Princesas”.

¿Siempre tuviste el sueño de ser Miss Perú? La verdad, es que si bien desde niña yo lo veía como el clásico concurso y show de la belleza, para mí era un poco irreal. Yo pensaba qué lindo sería ir a Miss Universo, ¡guau! Era un sueño, pero no lo veía tangible porque no creía tener las aptitudes, o no tenía simplemente esa visión. Con el tiempo fui construyendo la seguridad, y es que vas avanzando cuando ya empiezas a ser adolescente y te transformas en una mujer.

La actitud con la que afrontas un concurso pesa tanto como la belleza.

Claro, es que, imagínate, yo creo que la belleza es algo subjetivo, para ti puede ser algo muy bello, para mí quizás es otra cosa. Sin duda la belleza radica en nuestro interior, qué es lo que somos como seres humanos, qué es lo que transmites, cómo conectas con las personas, al final el ser reina de belleza de eso se trata.

En los últimos años los certámenes de belleza ya no son tan tradicionales como antes. Sí, claro, han evolucionado mucho, y creo que por eso mismo al final me aventuré a meterme a los certámenes en el 2022, que fue mi primera experiencia, y aprendí mucho. No gané en esa ocasión, quedé primera finalista, pero eso me sirvió para saber que debes de tener mucha estrategia. Hay mucha gente que ve los concursos de belleza como algo muy frívolo, porque solo ven la cáscara, no conocen toda la preparación exhaustiva por la que pasamos nosotras como representantes.

¿El modelaje y la actuación cuánto te está ayudando para tu preparación a Miss Universo?

Muchísimo, en realidad yo modelo desde los 15 años de edad, y siempre estuve en el mundo artístico, también estuve una temporada en la universidad, y de verdad sentía que no era lo mío, me veía en otro escenario. En el 2019, empecé a actuar en “Princesas” que fue mi primer proyecto, y allí me enamoré de la actuación, me dí cuenta que habían muchas personas que veían aptitudes en mí que yo en ese momento no las reconocía.

Tatiana Calmell es una de las protagonistas del filme ‘Bienvenidos al paraíso’. (Foto: Martin Pauca).

Y hoy por la plataforma Disney+ te verán en muchos países gracias a “Bienvenidos al paraíso”.

Eso es algo maravilloso, sé que es solo el inicio de mi carrera, tengo 30 años, que acabo de cumplirlos, y creo que estoy en un buen momento de mi vida, y pues ahora también experimentando algo hermoso, que es representar a Perú en Miss Universo, que es el certamen de belleza más importante en el mundo.

¿Cómo estás enfrentando el próximo Miss Universo?

Mira, la verdad muy tranquila, los primeros meses debo decir que fueron más intensos, porque yo misma decidí ponerme una presión que después me di cuenta que no necesito. Soy una mujer que es muy ordenada, también disciplinada, no me puedo preocupar por las cosas que no están a mi alcance.

Estás llegando al concurso con la imagen de una mujer de los nuevos tiempos.

Mujeres más completas. Siento que estoy creciendo en este momento en mi vida y tengo muchos proyectos a futuro que quiero hacer, pero siento que lo más importante es empezar a vivir el presente. Eso es lo que me ha enseñado la actuación, como también ser reina de belleza. Estar expuesta al ojo público también te hace madurar, te hace crecer, te hace ponerte fuerte.