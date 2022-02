Stephanie Valenzuela, conocida en el mundo artístico como Tefi Valenzuela, sorprendió a sus seguidores en las redes sociales al contar que después de dos años se reconcilió con su hermana Giuliana Valenzuela.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Tefi Valenzuela publicó una instantánea del reencuentro que tuvo con su hermana en México.

“Solo pasaba a recordarles que el orgullo no nos sirve de nada, háblale a esa persona que quieres antes que sea muy tarde. No tenemos la vida comprada, yo me perdí casi 2 años de la vida de mi hermanita por tener ambas orgullo y ego a tope, (aunque yo tenía que dar el brazo a torcer primero), y ahora no pienso perderme un día más”, escribió Tefi Valenzuela.

“Han sido unos días hermosos y algo que aprendí el 2022 es a valorar el tiempo con mi familia, eso siempre será lo más importante .Fue difícil despedirme de ti esta vez. I love u forever @giuvalenzuela, gracias @andresvera77 por ayudarme a reencontrar a mi baby”, agregó en su extenso mensaje.

Como se sabe, las hermanas Valenzuela estuvieron distanciadas por casi dos años, tras haberse enfrentado mediáticamente.

Por otro lado, Stephanie Valenzuela dejó en claro que no tiene intenciones de regresar a Perú, pese a que ha recibido algunas ofertas laborales. La modelo e influencer asegura que su futuro está en México.

