La chica reality Tepha Loza decidió publicar un extenso mensaje en sus redes sociales, el mismo que trataría sobre su corta y fallida relación con el mediocampista de la selección peruana Sergio Peña.

Tras meses sin hablar del tema, a través de su cuenta oficial de Instagram, la influencer dedicó unas palabras al destino manejado por Dios, enfocándose en las personas que se cruzan en la vida de cada uno. Esta introducción se estaría refiriendo a ‘Peñita’, con quien tuvo una breve relación amorosa.

“A veces culpas a la vida por las cosas que nos pasan, pero siempre hay un porqué... Y bueno a veces Diosito se demora un poquito, ¡pero te las da! Solo él sabe cuál es el momento indicado. Dios sabe por qué te pone o saca personas o situaciones en el camino”, inició.

“Al final del día, al que obra bien, siempre le irá bien, ¡es un hecho! Desea el bien y te irá bien, haz las cosas por amor, por quienes amas, por ti y por los demás, y la vida te recompensará el doble, ¡la vida es así!”, agregó.

Asimismo, la hermana de Melissa Loza hizo hincapié en las decisiones que ella es libre de tomar con respecto a su felicidad y vida privada. Además, acotó que está impidiendo que alguna situación vulnere su paz mental, esto en referencia a todo lo que se dijo sobre su vínculo con el futbolista del Malmo de Suecia.

“Y yo decido ser feliz, sonreír, agradecer y amar, y si me equivoco en el camino, pues me equivocaré, pero no moriré en el transcurso, la vida es un aprendizaje. Ya no permito que nada me afecte, por mi paz mental y tranquilidad. Y yo, solo yo decido ser feliz, ¡así de simple! Mucho amor para ustedes, people. Busquen su felicidad y paz mental”, finalizó.

RELACIÓN FUGAZ CON PEÑA

Como se conoció hace algunos meses, Tepha Loza inició una relación sentimental con Sergio Peña. Mediante redes sociales, se hizo público el vínculo amoroso, lo que incluyó las felicitaciones de muchos seguidores de ambos. Incluso, ella se animó a viajar a Suecia para visitar al centrocampista de la ‘Blanquirroja’.

Sin embargo, tras unas semanas de aparente estabilidad como pareja, la poca interacción entre ambos a través de sus redes sociales hizo sospechar que la relación no andaba bien. Tanto la chica reality como el jugador publicaban contenido en sus cuentas como si estuviera solteros.

Luego de varios días de rumores, se ha podido constatar que Sergio Peña y Tepha Loza ya no están juntos. El futbolista se ha dedicado al lanzamiento de su marca de ropa y la influencer se ha enfocado en publicitar marcas mediante redes sociales, así como realizar viajes de ocio.