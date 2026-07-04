La familia de la actriz venezolana Yorgelis Delgado confirmó su fallecimiento luego de varios días de búsqueda tras los terremotos que sacudieron Venezuela el pasado 24 de junio. La intérprete perdió la vida junto a su madre, Gladys Escalona de Delgado, según informó su entorno mediante un comunicado difundido este fin de semana.

El comunicado fue difundido por familiares de la actriz y posteriormente compartido por distintas figuras y medios vinculados a su trayectoria artística. Entre quienes replicaron el mensaje se encuentra René Velazco, exintegrante de Salserín, además de Venevisión y las cuentas oficiales de El Club de los Tigritos.

“Su familia, Jorgelina Delgado, Miranda Mijares, Yohangellis Delgado, Jhonson Mijares, amigos y cercanos agradecemos profundamente el cariño, las oraciones, los mensajes y el apoyo recibido durante estos días de búsqueda, angustia y esperanza”, escribió la familia.

Yorgelis Delgado era conocida por su participación en la televisión venezolana y también fue recordada en Perú por su papel en la telenovela Entre Tú y Yo, donde compartió elenco con exintegrantes de la agrupación Salserín.

Comunicado de la familia.

La familia también hizo un llamado para que continúen las labores de apoyo a los damnificados por los terremotos. El mensaje recordó que miles de personas siguen enfrentando las consecuencias de la emergencia.pese al paso de los días. En el comunicado señalaron lo siguiente

“En medio de este dolor tan grande, pedimos que la solidaridad no se detenga”, exhortaron los allegados.

Trayectoria en la televisión venezolana

Yorgelis Delgado tenía 43 años y alcanzó reconocimiento desde muy joven gracias a su participación en El Club de los Tigritos, uno de los programas infantiles y juveniles más populares de Venezuela durante la década de 1990. El espacio también sirvió como plataforma para artistas como Servando y Florentino Primera, quienes iniciaron allí parte de su carrera.

Más adelante integró el elenco de la telenovela Entre Tú y Yo, donde dio vida al personaje de Fabiana. La producción reunió además a varios exintegrantes de la orquesta Salserín y logró gran difusión dentro y fuera de Venezuela.

La actriz deja en la orfandad a su hija Miranda Mijares, nacida en 2012 como fruto de la relación que mantuvo con el empresario venezolano Guillermo Mijares. Su fallecimiento se suma a la lista de víctimas que dejaron los terremotos registrados en Venezuela, una tragedia que continúa afectando a cientos de familias mientras prosiguen las labores de rescate y asistencia humanitaria.

Yorgelis Delgado junto a su madre Gladys Escalona de Delgado.