Thaísa Leal responde a usuaria que le pidió 'dejar en paz' a Paolo Guerrero y Alondra García (FOTO)

Thaísa Leal se cansó de los comentarios que le dejan en sus redes sociales sobre Paolo Guerrero y Alondra García Miró. Esta vez, la joven brasileña decidió responder a una usuaria que la llamó "despechada" y le pidió 'dejar en paz' a la pareja.

"Paolo se va a casar con Alondra, para qué quieres insistir y molestarlos, ya das pena. Asúmelo y supéralo. Deja de molestarlos y trabaja, que pareces despechada", escribió una usuaria de Instagram en su última publicación.

Al ver el ofensivo comentario en sus redes sociales, Thaísa Leal no se quedó callada y aseguró que es "la mejor ex del mundo" haciendo referencia a su anterior relación con el futbolista peruano.

"¿Qué? ¿Qué estoy haciendo? ¿A quién estoy molestando? Jajaja, creo que soy la mejor ex del mundo que no habla, no contesta, ni nada! Ay por favor... yo respeto MUCHO a las personas, mismo que no me respeten. Y más que eso, ME respeto", respondió la nutricionista.

Por otro lado, Thaísa Leal confirmó que este domingo estará alentando a Brasil en la final de la Copa América 2019 en el estadio Maracaná.