Thalía no es de mirar con añoranza el pasado y mucho menos vive de los recuerdos. La actriz y cantante mexicana siempre está un paso adelante en el mundo del pop latino y no se intimida por las propuestas musicales de las nuevas generaciones.

Al contrario, las toma y las hace suyas, no en vano su éxito “No me acuerdo”, dueto con Natti Natasha, tiene 1 062 millones de vistas en YouTube, y su tema con Maluma, “Desde esa noche” 762 millones. Hoy, entusiasmada por el lanzamiento de “Ya tú me conoces” con Mau y Ricky, habla con Correo de su carrera, de la vigencia artística y de lo que significa para ella reinventarse.

“Yo creo estar al día es algo que está muy dentro mío, algo que uno trae. A mí me encanta aprender, me encanta saber que está pasando a mi alrededor en cuanto a mi profesión. Me gusta mucho estar activa, en movimiento, y eso se refleja en todo lo que hago en lo referente a la música, en mis empresas, en mis proyectos”, afirma la diva mexicana. Eso se traduce, por ejemplo, en sacar provecho a las redes y las nuevas plataformas para difundir tu música.

Yo creo que estamos viviendo tiempos de mucha velocidad, con todo el streaming, Youtube, el sharing de la música, los videos. Ahora es normal que cuando sacas un tema, un video, la gente tiene acceso en el mismo instante. Años atrás tenías que trabajar territorio por territorio, y por un efecto dominó, pasaba un mes para llegar a un país y otro mes para llegar al otro.

¿Ahora hay más demanda y todo se consume más rápido?

Todo es inmediato, eso hace que la gente esté mucho más enamorada de la música. Hay más demanda de música, de contenido visual, la gente quiere ver sus videos, escucharlos en el momento que se les antoja. Entonces, el mundo digital se me hace fantástico y me encanta aprovecharlo en mis colaboraciones, en mis canciones y en mis proyectos.

Grabaste con Mau y Ricky, antes con Maluma, Natti Natasha. ¿Cómo asumes esas colaboraciones?

Lo que me encanta es hacer música. Hay canciones que cuando las estamos trabajando en el estudio y la terminamos, las escuchamos y de pronto decimos; guau este tema es ideal. Creo que todo esto se enriquece hoy con las colaboraciones o el featuring que está más aceptado que hace algunos años. A mí siempre me ha gustado colaborar a lo largo de mis discografía con artistas de diferentes estilos. Cantar con Tony Bennett fue una bendición, con Michael Bublé increíble, Fat Joe, Romeo Santos, Prince Royce tantos momentos de una carrera que me ha permitido cantar diferentes estilos musicales y que el público me lo permita.

Hablando del género urbano que estás haciendo últimamente hay críticos que no lo ven con buenos ojos...

Siento que el urbano, reggaeton o como lo llamen es el nuevo pop. Creo que en el mundo entero tiene esa aceptación por este sonido que da mucho espacio para mezclar con bachata, salsa, regional, mexicano, pop. A mí me encanta, vengo de interpretar siempre a través de mi voz los sonidos pop latinos y eso es como mi estructura, mi columna vertebral. Siempre he mezclado diferentes estilos.

Habrá espacio para las baladas que tus seguidores extrañan..

Claro, es un aspecto súper intenso de mi carrera como cantante e intérprete. Me encantan, tengo esa dualidad que me buscan por esas grandes baladas como

por temas sexys, coquetos, de fiesta, de alegría, de ser tú sin límites. En estos meses que he estado en el estudio hemos hecho algunas baladas increibles que se vienen pronto.

CIFRAS

1062 millones de vistas tiene su video del tema “No me acuerdo”.

26 de agosto de 1971 nació la artista en ciudad de México.

2 hijos tiene Sakaë Mottola y Matthew Mottola.

Thalía Sodi

Cantante y actriz

Su carrera musical toma cuerpo cuando de niña integra el grupo “Timbiriche” . Su participación en telenovelas alcanza su punto más alto con la trilogía “María Mercedes”, “Marimar” y “María la del barrio”.

El mundo digital se me hace fantástico y me encanta aprovecharlo en mis canciones”

