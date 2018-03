Thamara Gómez reaparece feliz junto a integrantes de 'Puro Sentimiento' (VIDEO)

Síguenos en Facebook y YouTube

Thamara Gomez retornará muy pronto a los escenarios junto a 'Puro Sentimiento' tras recuperarse del accidente que tuvo en el programa 'En Boca de Todos'.

Entre tanto, la joven viene disfrutando de la compañía de sus amistades. Recientemente, Thamara Gomez se mostró feliz junto a las chicas de su orquesta.

En la grabación se ve que su operación no dejó secuelas en su rostro. Recordemos que su madre reapareció en una entrevista para pronunciarse sobre los difíciles momentos que vivió su familia.

"Yo digo que es un milagro de Dios, que él me la ha protegido porque verdaderamente es para que me la haya matado. Ese hombre me la hubiese matado", dijo muy consternada la madre de la joven cantante.

"Él dice que fue una casualidad pero, ¿y si me la hubiese matado? ¿Acaso hubiera dicho que su muerte es una casualidad?", agregó durante su entrevista para Reporte Semanal.

Cabe mencionar que la integrante de 'Puro Sentimiento' perdió las presentaciones que tenía pactadas con su agrupación como parte de una gira internacional.