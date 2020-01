Luego de que Rodrigo González publicara una fotografía de cómo lucía Thamara Gómez en el pasado, la integrante de ‘Puro Sentimiento’ no dudó en utilizar sus redes sociales para pronunciarse sobre el tema.

“Ahora último me han sacado una foto que la verdad me da risa porque en ese tiempo era una niña, tenia 12 o 13 años. En ese tiempo me engordé feo”, contó la joven cantante a través de sus historias de Instagram.

Asimismo, Thamara Gómez decidió revelar cuáles han sido las únicas operaciones que se ha realizado para cambiar su apariencia física, ante las constantes preguntas de sus seguidores.

“Las dos únicas operaciones que me he hecho ha sido la nariz y las ‘bubis’, la nariz que me la limaron un poco porque sigue siendo media anchita y las bubis que hace poco me operé. Ya está claro y no me jo***”, manifestó la cantante de cumbia.