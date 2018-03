Thamara Gómez se pronuncia sobre lesión que sufrió tras accidente con hacha (FOTO)

Síguenos en Facebook y YouTube

A través de cuenta oficial de Instagram, la cantante peruana de cumbia Thamara Gómez explicó detalladamente la lesión que sufrió durante una simulación de yunza en el programa 'En boca de todos'.

El 9 de febrero, la vocalista de 'Puro Sentimiento' participaba de la yunza al lado de Christian Domínguez y Carlos 'Coto' Hernández, quien intentaba derribar el árbol con una hacha, de pronto la herramienta se escapó de sus manos y fue a parar al rostro de Thamara Gómez.

Inmediatamente, Thamara Gomez se retiró de escena para ser auxiliada y sometida a una operación de urgencia. ¿La razón? Sufrió un corte en la parte inferior del mejilla, según revela en su reciente publicación en las redes sociales y agradece a quienes se preocuparon por su estado de salud.

"Hola. Sé que muchos me están preguntando qué fue lo que sucedió realmente en mi accidente, por lo cual mi rostro está intacto. Bueno, les explico. Sufrí un corte súper grande en la parte inferior de mi cachete, (por) lo cual me tuvieron que llevar de emergencia y me cosieron ocho puntos. Gracias a Dios, me encuentro bien. Así que, por favor, no se dejen llevar de la prensa escrita. Los quiero mucho (y) gracias por todos sus mensajes de aliento", escribió Thamara Gómez en su cuenta oficial de Instagram.

