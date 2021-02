Disney+ estrenó en el evento deportivo Super Bowl un avance de la nueva serie “The Falcon and The Winter Soldier”, de Marvel Studios.

El trama de la serie se desarrolla tras “Avengers: Endgame”, donde Steve Rogers da el escudo del Capitán América a Sam Wilson. Es así que “Falcon y Winter Soldier” unirán sus fuerzas para enfrentar a Zemo.

“No tengo intenciones de dejar mi trabajo inconcluso”, señala Zemo en el tráiler de la serie que se estrenará en la plataforma Disney+ el 19 de marzo.

Esto mientras que los personajes interpretados por Sebastian Stan y Anthony Mackie no se acostumbran a trabajar en equipo. Además, Zemo no será el único villano. Está el U.S. Agent, personaje que reemplaza al Capitán América, pero con una perspectiva diferente del mundo.

Cabe señalar que “The Falcon and The Winter Soldier” estará dirigida por Kari Skogland. Del mismo modo, se reveló el primer póster promocional con ambos héroes y los villanos.

Póster de "The Falcon and the Winter Soldier". Foto: Disney+.

