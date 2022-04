La empresa Move Concerts confirmó la participación del grupo de indie pop Inzul, como los músicos encargados de abrir el concierto de la banda sonora indie de toda una generación, The Kooks. El dúo musical conformado por Stefano Cedeño y Gian Franco Arias subirán al escenario para ofrecer lo mejor de su repertorio en el Arena 1 de la Costa Verde.

En 2018, Inzul lanzó su primer álbum ‘Subterráneo’, un disco con 10 temas de rock, en el que las guitarras tienen mucha presencia, transitando por momentos senderos propios del funk. El lanzamiento tuvo muy buena acogida por la crítica especializada, marcando un hito en la escena independiente peruana.

También han participado en festivales como el Vivo por el Rock (PE), Selvámonos (PE), Huancayo Indie Festival (PE), Primavera Sound (ES) y actualmente se encuentran preparando sus próximos lanzamientos con colaboraciones de importantes artistas nacionales.

A lo largo de los años, The Kooks, liderados por Luke Pritchard, se han convertido en pilares de la música alternativa del Reino Unido con una ilustre carrera que inició con el lanzamiento del icónico álbum debut ‘Inside In/Inside Out’ en el 2006.

El álbum fue un éxito en ventas y se convirtió en cuádruple platino gracias a temas como “She Moves in Her Own Way”, nominado al premio BRIT, “You Don’t Love Me” y su más grande éxito “Naive”. El disco debut es considerado una pieza de culto entre sus seguidores y ahora, gracias al streaming, una nueva generación de jóvenes universitarios ha logrado descubrir el disco y convertirlo en un clásico imprescindible hasta la fecha.

The Kooks ha disfrutado de un impresionante ascenso a la fama seguido del lanzamiento de su segundo disco, ‘Konk’, que alcanzó el número uno en Reino Unido. Desde entonces, han lanzado tres álbumes más con su más reciente ‘Let’s Go Sunshine’ en 2018. Junto con una nueva generación de fanáticos, la banda ha ganado millones de escuchas en streaming y este año se embarca en una gira mundial que los trae a Perú y en donde tocarán todos sus éxitos.

The Kooks en Lima es una experiencia Move Concerts, productora de conciertos como Arctic Monkeys, Radiohead, Keane, Interpol, Green Day, entre otras grandes bandas.

Entradas a la venta en Teleticket, aprovecha el 15% descuento con tarjetas Interbank.

Precios de las entradas:

Campo: S/ 256.90

Tribuna: S/ 145.20

