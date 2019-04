'Tigresa del Oriente': El testimonio de la periodista amenazada tras descubrir doble vida de Elmer Molocho

Síguenos en Facebook

La periodista Rosario Victorio, quien trabaja como reportera en 'Magaly TV: La Firme', se pronunció a través de su cuenta de Facebook tras ser amenazada de muerte al descubrir la doble vida que estaban llevando Elmer Molocho, el exprometido de la 'Tigresa del Oriente'.

Victorio acudió hasta el distrito de Santa Rosa, con su camarógrafo, para realizar su trabajo, y descubrió que el músico, quien dejó en el altar a la intérprete de 'Israel', tenía una familia compuesta por dos hijos.

Según el testimonio de la periodista, tras descubrir la verdad fue amenazada de muerte "cobardemente". La madre de los hijos de Molocho y otra mujer les atacaron.

"Fuimos cobardemente atacados mientras realizábamos nuestro trabajo periodístico, a mí me amenazaron de muerte con un enorme cuchillo y él se llevó la peor parte fue golpeado salvajemente en el piso (producto de eso tiene arañazos y más lesiones en su cuerpo). Todas las personas ya están identificadas, ya hicimos la denuncia correspondiente y vamos a llegar hasta el final. El horror que vivimos el viernes en la zona Profam de Santa Rosa no se la deseo a nadie. Daniel "chasis" me demostró su valentía en todo momento pues a pesar de la gente que se amontonó, nunca dejó de protegerme", escribió Victorio en la mencionada red social.

Como se recuerda, Elmer Molocho, cuando se enteró la denuncia puso la condición de que la retiren, sino no iba a casarse con la 'Tigresa del Oriente'.