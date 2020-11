Tilsa Lozano se presentó hoy en ‘En Boca de Todos’ para conversar sobre su relación sentimental con el boxeador Jackson Mora, luego de que se especulara el final del amor entre ellos dos.

“Me en canta como me trata. me trata lindo, me entiende. Dice que soy una loca, pero sabe cómo llevarme. Creo que una mujer se da cuenta cuando alguien está pendiente de uno o no (...) eso no garantiza que esto sea perfecto, ya que nadie tiene una relación perfecta”, comentó Tilsa sobre su relación con Mora.

Ricardo Ronrón hizo un comentario sobre la apariencia de Jackson Mora, ya que le recomendó que él debería de utilizar un filtro para mejorar su rostro, por lo que Tilsa aseguró que “le gustan los hombres feos”.

“Lo prefiero al natural. A mí me gustan los hombres feos. Cara de muñeco no, si veo la foto retocara, voy a pensar que me va a pedir la pinza y no” , aseguró la modelo.

Jackson Mora: “Siempre he respetado mi relación con Tilsa Lozano”

El luchador Jackson Mora afirmó que mantiene su fidelidad con su pareja, Tilsa Lozano, quien se molestó luego de que se haya difundido imágenes, en el programa ‘Magaly TV: La Firme’ de él junto a otra mujer.

“¡Jamás! (ante la pregunta si hay infidelidad) Cero. Siempre he respetado mi relación con Tilsa” , expresó en diálogo con diario Trome.

El deportista fue consultado si Lozano estaba molesta y su respuesta fue afirmativa. “Molesta, claro, porque quieren interpretar otra cosa”, sostuvo.

Mora también indicó que no terminó su relación con la popular ‘Vengadora’ y que, según él, “todo está normal”.

