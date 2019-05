Tilsa Lozano sobre 'ampay' de Miguel Hidalgo: "Él esta en la libertad de rehacer su vida"

Síguenos en Facebook

Tilsa Lozano habló sobre el 'ampay' revelado por el programa 'Magaly TV, la firme' en el que aparece su expareja Miguel Hidalgo muy cariñoso junto a una mujer en el fin de semana.

Lejos de mostrar molestia, la conductora de televisión señaló que el padre de sus hijos es una persona soltera y que no ve nada de malo en las imágenes.

"No tengo nada que decir. Él es el papá de mis hijos, pero la verdad es que no me parece nada grave. Es un chico soltero, puede pasarla bien con sus amigos, tomar sus tragos. Yo no le veo nada de malo", dijo la modelo en declaraciones para el diario El Popular.

Además reveló que Hidalgo puede volver a enamorarse. "Tiene todo el derecho del mundo a rehacer su vida. Nosotros ya llevamos separados más de 9 meses y en todo caso él esta en la libertad de rehacer su vida", agregó.

"Nosotros tenemos muy claro que no somos pareja, esto no es algo que a mí me pueda sorprender o molestar, en todo caso el tiene todo el derecho a rehacer su vida al igual que yo", señaló después.